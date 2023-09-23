Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не видит ни одного варианта, при котором Украине не предоставят ATACMS.

Об окончательном решении передачи Украине ракет ATACMS могут заявить только два человека - президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Об этом в эфире информационного марафона сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть два человека, которые точно заявят об ATACMS, и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден", - отметил он.

Все остальные лица, по словам советника главы ОП, могут лишь проговаривать варианты.

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"Я не вижу ни одного варианта, где ATACMS в Украине нет. Но вопрос когда и в каком количестве они будут предоставлены и будут ли они вообще предоставлены, решают два человека - Зеленский и Банден", - подчеркнул Подоляк.

Передача Украине ATACMS

Как сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, Джо Байден пообещал предоставить Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Но когда об этом будет объявлено, и когда поступят ракеты - пока неизвестно.

Также сообщалось, что администрация Байдена близка к передаче Украине версии ракет большой дальности ATACMS, вооруженной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Впрочем, в Белом доме сейчас не могут подтвердить планы Соединенных Штатов Америки по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, о чем, в частности, свидетельствует новый пакет оборонной помощи.

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