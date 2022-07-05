Взрывы все чаще становятся причиной "демилитаризации" войск РФ.

На временно оккупированных территориях Донетчины снова "бавовна", или как говорят русские - "хлопки" (в РФ избегают слова "взрыв" и пытаются скрыть правду о войне). На этот раз "прилетело" в общежитие, где жили оккупанты.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный информ".

Так, взрыв произошел во временно оккупированной Ясиноватой. "Прилетело" в общежитие. Там жили вражеские войска, сообщили очевидцы событий.

"Есть хорошие новости из оккупированной Ясиноватой. Там только что состоялся "хлопок" в общежитии, где жили орки", - говорится в сообщении.

Сколько рашистов было "демилитаризовано" взрывом - в настоящее время не сообщается. Вероятно, РФ будет пытаться скрыть очередные потери, ведь страна-агрессор постоянно врет о реальном количестве оккупантов, погибших в результате идеи Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов россиян на Донбассе.

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