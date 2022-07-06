По его словам, раньше военнослужащие "плакали" над каждым снарядом.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали более интенсивно применять оружие на фронте.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сейчас на поле боя еще нет баланса, но уже произошло изменение интенсивности обстрелов в пользу украинских вооруженных сил.

"Мы перестали "стесняться" особо и начали применять (вооружение - УНИАН) значительно интенсивнее, чем месяц-два назад. Просто тупо не было боеприпасов, "плакали" над каждым снарядом", - объяснил Арестович.

Советник главы ОП рассказал, что раньше российский дивизион мог выпустить за сутки две тысячи снарядов, а украинский - 100.

"Недавно Залужный (Главнокомандующий ВСУ - УНИАН) назвал день, когда 45 тысяч снарядов было использовано россиянами только в районе Изюм-Попасная. Это 360 орудий, не меньше... А наши тогда стреляли в ответ тысячу-две снарядов", - отметил он.

Арестович отметил, что сейчас интенсивно начали взрываться и гореть склады, командные пункты, места сбора личного состава и ремонтные базы в "глубине обороны противника".

"Также снаряды подъехали, их можно уже не экономить", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, аночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

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