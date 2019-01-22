Израиль успешно испытал систему ПРО нового поколения

В ходе испытаний был проведен успешный пуск ракеты и наведение на цель.

В Израиле успешно испытали ракетную систему Arrow 3, созданную для перехвата целей за пределами атмосферы.

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Как сообщает Haaretz, ссылаясь на Министерство обороны Израиля, испытания были проведены совместно с Агентством противоракетной обороны США.

В ходе испытаний был проведен успешный пуск ракеты и наведение на цель.

Отмечается, что Arrow 3 считается системой нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях и высотах. Израиль проводит испытания новой системы уже несколько лет.

Ракеты The Arrow 3 способны перехватывать баллистические ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту система быстро устанавливает, где находится цель.