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Израиль успешно испытал систему ПРО нового поколения

14:22, 22 января 2019
Оружие
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В Израиле испытали новую систему ПРО / Скриншот - ynetnews.com

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Как сообщает Haaretz, ссылаясь на Министерство обороны Израиля, испытания были проведены совместно с Агентством противоракетной обороны США.

В ходе испытаний был проведен успешный пуск ракеты и наведение на цель.

Отмечается, что Arrow 3 считается системой нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях и высотах. Израиль проводит испытания новой системы уже несколько лет.

Ракеты The Arrow 3 способны перехватывать баллистические ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту система быстро устанавливает, где находится цель. 

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Теги: #ракета#пуск