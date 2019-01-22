Израиль успешно испытал систему ПРО нового поколения
14:22, 22 января 2019Оружие
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В ходе испытаний был проведен успешный пуск ракеты и наведение на цель.
В Израиле испытали новую систему ПРО / Скриншот - ynetnews.com
В Израиле успешно испытали ракетную систему Arrow 3, созданную для перехвата целей за пределами атмосферы.
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Как сообщает Haaretz, ссылаясь на Министерство обороны Израиля, испытания были проведены совместно с Агентством противоракетной обороны США.
В ходе испытаний был проведен успешный пуск ракеты и наведение на цель.
Отмечается, что Arrow 3 считается системой нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях и высотах. Израиль проводит испытания новой системы уже несколько лет.
Ракеты The Arrow 3 способны перехватывать баллистические ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту система быстро устанавливает, где находится цель.
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