Сообщается, что контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года.

США разрешили Германии приобрести у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 в рамках соглашения на 3,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что, получив поддержку правительства США, Министерство обороны Израиля заявило, что высокопоставленные официальные лица Израиля и Германии примут участие в церемонии подписания письма-обязательства.

Также в ведомстве отметили, что после получения одобрения парламентов Израиля и Германии полный контракт будет готов к подписанию к концу 2023 года. А выделенные обязательства в размере 600 миллионов долларов позволят немедленно начать работу над проектом.

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Сообщается, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries разрабатывался совместно Израилем и США, он способен перехватывать баллистические ракеты.

ЗРК Arrow 3 - общая информация

Arrow 3 - израильский противоракетный комплекс, созданный Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний в рамках проекта по созданию израильской многослойной системы противоракетной обороны.

Комплекс способный перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3000 км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду. Противоракеты рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере. Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет, способных развивать скорость до 2,5 км в секунду.

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