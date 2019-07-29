Израиль и США испытали систему ПРО, перехватывающую ракеты в космосе

За 10 дней испытаний новая система ПРО осуществила три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы.

Израиль и США успешно испытали систему противоракетной обороны Hetz-3, способную перехватывать баллистические ракеты в космосе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля.

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Испытания проводили Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля и американское агентство по противоракетной обороне на острове Кадьяк. В израильском оборонном ведомстве пояснили, что в этом месте есть условия, которых нет в Израиле.

За 10 дней испытаний система осуществила три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы. Также они продемонстрировали совместимость Hetz-3 и американского радара противоракетной обороны AN-TPY2.

«Я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности», - прокомментировал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав испытания «идеальным исполнением».

During three recent tests in Alaska, the Arrow 3 intercepted ballistic missiles beyond the atmosphere at unprecedented altitudes and speeds. Perfect execution! I would like to express my deep and strong appreciation to the United States for advancing our joint security. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/HTFnYFXGIs — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 28, 2019

Как сообщал УНИАН, американское министерство обороны объявило о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия "Железный купол".