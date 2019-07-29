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Израиль и США испытали систему ПРО, перехватывающую ракеты в космосе

01:15, 29 июля 2019
Оружие
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Новая система противоракетной обороны называется Hetz-3 / Фото: Benjamin Netanyahu/Twitter

Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля.

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Испытания проводили Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля и американское агентство по противоракетной обороне на острове Кадьяк. В израильском оборонном ведомстве пояснили, что в этом месте есть условия, которых нет в Израиле.

За 10 дней испытаний система осуществила три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы. Также они продемонстрировали совместимость Hetz-3 и американского радара противоракетной обороны AN-TPY2.

«Я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности», - прокомментировал в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав испытания «идеальным исполнением».

Как сообщал УНИАН, американское министерство обороны объявило о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия "Железный купол".

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Теги: #США#Израиль#система ПРО