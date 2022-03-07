Арестович утверждает, что русские таким образом хотят посеять панику между людьми.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские информационно-психологические службы на украинском языке рассылают в пабликах информацию об атаках и бомбардировках, чтобы запугивать украинцев.

Арестович утверждает, что русские таким образом хотят посеять панику между людьми.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

Тогда люди начнут атаковать власть с призывами реагировать на фейковые сообщения.

"Они преследуют собственные цели, но, к сожалению, у нас есть люди, которые хотят им помочь в этом невольно. Потому что надо понимать, что военные российские психологи, пропагандисты очень хорошо высчитывают уязвимости любые, специалисты по информационно-психологической операции. Долго изучая, русские нас хорошо знают, они знают наш архетип и знают куда бить", - говорит Арестович.

Алексей Арестович уверяет, что подобные действия россиян будут повторяться каждый вечер.

"Я могу вас заверить, что оперативные возможности российской федерации очень далеки от массированных бомбардировок. И от каких-то финальных штурмов или вообще штурмов", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: