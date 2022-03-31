Есть данные о заходе новых войск со стороны Сумской области.

Советник главы ОП Алексей Арестович констатировал, что россияне частично выводят группировку со стороны Броваров, но часть еще находится там и удерживает захваченные рубежи.

Об этом Арестович рассказал в эфире украинского телевидения.

"Что касается группировки, которая была на северо-западном направлении, там, где Буча, Гостомель и т.д., то там гораздо меньше признаков отхода. Скорее там признаки того, что они прочно стают в оборону и сдаваться пока не собираются. Там предстоят бои, но насколько они будут жестокими, это большой вопрос. Еще один важный момент – кто будет инициатором этих боев?" - сказал Арестович.

Украинские власти видят отход войск РФ от Киева и через Черниговскую область. Но в то же время, сообщил Арестович, есть данные о заходе новых войск со стороны Сумской области: "Характер действий не до конца прояснен этой группировки. Частично идет не отход, а ротация подразделений".

Арестович добавил, что целью "отведенных" войск РФ является восточный регион Украины.

"Если они хотят каких-то успехов на востоке, они должны снять откуда-то войска. Неоткуда кроме севера снимать нельзя. Север – это Киев до Харькова. И перебросить туда. Но они не могут перебросить все и оставить здесь полностью Киевскую и Черниговскую область, потому что тогда мы начнем перебрасывать войска на восток. Им надо поддерживать часть сил, чтобы удерживать наши войска в районе обороны Киева", - поделился советник главы ОП.

Раньше председатель Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.

Огромные колонны идут в сторону России.

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