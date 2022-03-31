Огромные колонны - более сотни машин каждая - идут в сторону России.

В Киевской области наблюдается большая перегруппировка российских войск, огромные колонны идут в сторону России.

Об этом председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это колонны – более сотни машин каждая. В последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится в направлении Киева. Пока она было замаскирована, ее не так было видно. Сейчас мы понимаем, с какой силой столкнулись. Но эта сила все-таки потеряла боеспособность. Многие подразделения, особенно там, где мы берем пленных, подтверждают, что в некоторых подразделениях осталось около 20-30% личного состава", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе".

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: