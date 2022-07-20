Министр обороны Штатов раскрыл подробности новой военной помощи Украине.

В рамках предоставления новых пакетов помощи США Украине Киев получит еще несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украине передадут еще четыре системы HIMARS, рассказал глава Минобороны США Ллойд Остин в начале ежемесячного заседания контактной группы по Украине, сообщил корреспондент Reuters по внешней политике, освещающий новости Пентагона.

Напомним, войска РФ без объявления войны рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Кремль назвал масштабные боевые действия в нашем государстве "спецоперацией", которая якобы нужна для "демилитаризацию" и "денацификацию".

Враги обстреливали и военные, и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Ряд стран Запада, в частности, США, решили помочь Украине деньгами и вооружением. Штаты предоставили украинскому государству системы HIMARS.

По состоянию на средину июля стало известно, что благодаря этому вооружению на украинской земле за несколько недель были уничтожены более 30 логистических объектов вражеской армии.

Позже в Белом доме сообщили, что Штаты готовятся предоставить Киеву дополнительные системы HIMARS и боеприпасы к ним.

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