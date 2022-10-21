Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Утром в пятницу, 21 октября, российские войска атаковали ракетами Запорожье, в городе прогремели взрывы.

Об атаке сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", – отметил он. Видео дня

Позже он сообщил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет:

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны. Берегите друг друга".

Подробности атаки сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Российские изверги снова совершили атаку по Запорожью. Предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Россия – страна-террорист", – отметил он.

Немного ранее россияне ударили ракетами по предприятию Харькова.

Ракетная атака России 21 октября: что известно

Россияне 21 октября утром ударили ракетами по Харькову и Запорожью, в городах прогремела серия взрывов.

Известно, что в результате ударов оккупантов по Харькову ранения получили пять человек.

Есть разрушение промышленной инфраструктуры, "прилеты" пришлись по одному из предприятий Харькова.