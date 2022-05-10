9 мая, видимо, за "подвиги" в войне Путин присвоил самарской бригаде звание гвардейцев.

Подозреваемого в пытках жителей Броварского района командира мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й армии ЦВО Антона Струева на Родине прозвали "героем".

Об этом свидетельствует упоминание Минобороны РФ.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова писала, что Струев взял в плен двух безоружных местных жителей села Мокрец Броварского района, когда населенный пункт был под российской оккупацией, и добывал "сведения о ВСУ" путем пыток.

На Родине отметили "героизм" Струева. Сообщается, что военный якобы пленил двух "неонацистов", уничтожил 5 "националистов" и передал командованию "ценные документы" о планах напасть на колонну российской техники.

Как пишет издание "Можем объяснить", после "минуты славы" Струев закрыл соцсети, удалил фото профиля. С 30 апреля на свою страницу в "ВК" не заходил.

На старом аккаунте упоминается, что Струев – житель Оренбуржья.

Антон учился в кадетском корпусе в Оренбурге, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, и попал на службу в самарскую миротворческую бригаду.

9 мая, видимо, за "подвиги" в украинской войне Путин присвоил самарской бригаде звание гвардейцев.

Журналистам удалось связаться с братом военного. Тот не стал говорить, служит ли его брат, где сейчас находится и побывал ли в Украине. На все вопросы Евгений отвечал: "Это бред" и "Потому что это бред". А на заднем плане кто-то подсказывал: "Да х**ли ты вообще с ними разговариваешь".

Как сообщал УНИАН, ранее Бучанская окружная прокуратура установила и заочно сообщила о подозрении окупанту-убийцы, который расстреливал людей и издевался над беззащитными мирными жителями. Военный Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ нарушил законы и обычаи войны.

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