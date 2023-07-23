Речь идет о курортной зоне вдоль Азовского моря на временно оккупированных территориях Украины. За советские условия без туалетов и душа граждане РФ отдают непропорционально большие деньги.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал "курятники", за которые россияне готовы отдавать 500 рублей (250 грн) плюс ради отдыха на Азовском море на временно оккупированных территориях Украины.

Он отметил, что такая базовая цена предлагается за места с советскими условиями проживания: где вместо туалета - выгребная яма, а вместо душа - бочка. Зато, такие "курятники" находятся в 15 мин от моря, указал Андрющенко в Telegram.

Также он отметил, что 2/3 курортной зоны от пляжей Ялты до середины Урзуфу (включая Юрьевку), а также значительная часть Белой косы - отданы под размещение сил РФ. Поэтому пляжи "напичканы" туристами, среди которых значительная масса - граждане РФ.

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"Поэтому напихните людей на пляжах объясняется не просто нашествием, но перегрузкой на отдельный взятый участок пляжа. Задорого. И да. Основная масса - россияне. Очень охотно едут в такие курятники. Почему-то. Может, для них это "условия"?",- указал Андрющенко.

Выяснилась страна-фаворит пляжного отдыха россиян в ЕС

Напомним, в июне SchengenVisaInfo.com сообщило, что лидером среди морских стран ЕС, куда охотно едут отдыхать россияне в отпуск, стала Испания. Несмотря на общий "антироссийский" тренд в Европе, Испания активно выдает гражданам РФ туристические визы.

Отмечалось, что в 2022 году испанские власти выдали не менее четверти виз среди общего перечня документов, которые одобрили страны Шенгенской зоны для россиян. Среди 603 тысяч 955 выданных шенгенских виз 154 тысячи 450 документы выдала именно Испания.

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