В американском Институте изучения войны отметили, что первый такой крупный удар по Киеву с конца апреля.

Ракетный удар по Киеву – попытка показать возможности Российской Федерации. Основной целью был завод "Артем".

Об этом сообщили аналитики американский Институт изучения войны.

"26 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева, который, вероятно, был приурочен к продолжающемуся саммиту лидеров G7. Это первый такой крупный удар по Киеву с конца апреля и, вероятно, является прямым ответом на обсуждение западными лидерами помощи Украине на саммите G7, как и предыдущие удары 29 апреля во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев", – указано в отчете ISW.

При этом сообщается, что россияне били по Киеву ракетами Х101 из бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с Каспийского моря. По мнению аналитиков, атака была попыткой "продемонстрировать" свои возможности.

Ракетный удар по Киеву 26 июня - что известно

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать, 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали всего четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

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