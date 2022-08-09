На временно захваченных территориях Украины Российской Федерации не хватает прихвостней среди местного населения.
На оккупированных землях "назначенные" гауляйтеры не могут сформировать так называемые "органы управления", написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.
"РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей. Но не теряем бдительности - наблюдаются активные попытки ФСБ вместо разгромленной "пятой колонны" сформировать "шестую". Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30 русских сребреников. 2022 - не 2014", - отметил он.
Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге государства. Коллаборанты заявили, что якобы хотят провести псевдореферендумы о "присоединении" к РФ.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что если на оккупированной земле состоится "референдум", то для Москвы будут закрыты возможности переговоров с Киевом.
Позже пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что псевдореферендумы проводят не российские власти, а жители захваченных населенных пунктов.