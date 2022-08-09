Проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях возможно только как фейк, отметил Данилов.

На временно захваченных территориях Украины Российской Федерации не хватает прихвостней среди местного населения.

На оккупированных землях "назначенные" гауляйтеры не могут сформировать так называемые "органы управления", написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

"РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей. Но не теряем бдительности - наблюдаются активные попытки ФСБ вместо разгромленной "пятой колонны" сформировать "шестую". Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30 русских сребреников. 2022 - не 2014", - отметил он.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге государства. Коллаборанты заявили, что якобы хотят провести псевдореферендумы о "присоединении" к РФ.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если на оккупированной земле состоится "референдум", то для Москвы будут закрыты возможности переговоров с Киевом.

Позже пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что псевдореферендумы проводят не российские власти, а жители захваченных населенных пунктов.

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