Поддерживаемое Россией "руководство" продолжает объявлять сроки захвата новых украинских территорий, поддерживая подготовку к референдуму о присоединении оккупированных территорий к РФ.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Речь идет о заявлении "первого замглавы Мининформации ДНР" о том, что к концу августа "ДНР" рассчитывает полностью захватить Донецкую область.
"Российское марионеточное и оккупационное руководство, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии", - говорят аналитики.
В отчете Института говорится, что российские войска заняли крайние позиции к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от города.
Они провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить тылы на линии Изюм - Славянск.
Также российские силы провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.
На юге войска РФ сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области. Тем временем ВСУ продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения.
По данным ISW, Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине. А в украинской разведке раскрывают планы Кремля по аннексии оккупированных территории посредством фальсифицированных референдумов.
Ранее западные СМИ сообщали, что Россия планирует аннексировать пятую часть украинской территории уже в середине сентября.
Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин спешит аннексировать захваченные территории.