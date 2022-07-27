Аналитики считают, что им это вряд ли удастся.

Поддерживаемое Россией "руководство" продолжает объявлять сроки захвата новых украинских территорий, поддерживая подготовку к референдуму о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Речь идет о заявлении "первого замглавы Мининформации ДНР" о том, что к концу августа "ДНР" рассчитывает полностью захватить Донецкую область.

"Российское марионеточное и оккупационное руководство, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии", - говорят аналитики.

В отчете Института говорится, что российские войска заняли крайние позиции к северо-востоку от Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от города.

Они провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма, вероятно, чтобы обезопасить тылы на линии Изюм - Славянск.

Также российские силы провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью.

На юге войска РФ сосредоточились на обороне занятых рубежей и провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области. Тем временем ВСУ продолжали наносить удары по российским узлам тылового обеспечения.

По данным ISW, Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине. А в украинской разведке раскрывают планы Кремля по аннексии оккупированных территории посредством фальсифицированных референдумов.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия планирует аннексировать пятую часть украинской территории уже в середине сентября.

Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин спешит аннексировать захваченные территории.

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