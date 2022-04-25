Президент России может реально не понимать, что происходит на поле боя, полагает советник главы Офиса президента.

Есть вопрос, не победила ли в голове у президента РФ Владимира Путина "партия войны".

Российскому лидеру могут докладывать неправдивые сведения о войне в Украине, и поэтому у него могла возникать надежда на продвижение едва ли не до Приднестровья, поделился опасением советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского политика и активиста Марка Фейгина.

По словам Арестовича, сейчас идут рабочие консультации насчет мирного урегулирования "в стиле один звонок в сутки-два с уточнением какого-то там пункта, какого-то там проекта или позиции".

"…Тут еще вопрос - не победила ли в голове Путина "партия войны". В стиле, как Financial Times написала, что поскольку ему докладывают ложную информацию…, то у него и возникла надежда победить, захватить, чуть ли не до Приднестровья коридор сделать, потому, что он не понимает, что реально происходит на поле боя, и ему кажется, что вот-вот…, всего хватает, они обязательно пройдут, а тогда зачем переговариваться…", - сказал советник руководителя ОП.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Херсоне, Чернигове, Николаеве, Львове и Одессе. Украинские военные давали оккупантам достойный отпор.

Позже между Украиной и РФ начались мирные переговоры, однако прорыва пока нет.

Алексей Арестович 21 апреля спрогнозировал, что война Украины и России станет позиционной. Советник главы ОП также полагает, что украинскому государству грозит еще одно вражеское наступление.

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