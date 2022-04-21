У РФ нет серьезных сил, заявил советник главы Офиса президента.

В Украине в дальнейшем будет позиционная война и последующее наступление оккупантов.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Скорее всего, нас ждет позиционная война - попытки РФ объявлять перемирие, вести переговоры какие-то там, создавать гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы", - отметил он.

По словам Арестовича, в России нет серьезных сил, потому что речь идет о срочниках, которых начали призывать в армию с 1 апреля, а для их минимальной подготовки нужно два-три месяца. При этом он добавил, что России придется снять с хранения запасы оружия и военной техники.

"За это время их начнут ломать конкретно экономические санкции, за это время Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получат западное оружие, и мы посмотрим, кто где соберется и кто кого доломает. Я думаю, что это будем мы ломать их и гнать с нашей земли", - подчеркнул советник руководителя ОП.

По его словам, оккупанты понимают, что впереди у них оборона почти тысячекилометрового участка фронта от Херсона до Харькова, а "у них здесь 100 тысяч войск, то они понимают, что не способны удержать эту территорию военным путем". Поэтому идет подготовка к проведению так называемого референдума по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Они хотят набирать в армию жителей временно оккупированных территорий, а это международное преступление.

Арестович отметил, что у жителей оккупированных территорий Украины есть три выхода из ситуации: прятаться, покидать территорию, пока это возможно, и если призовут, то переходить на нашу сторону с оружием в руках - и "вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой сложный выбор в сложной обстановке.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, взял под контроль ряд населенных пунктов и заблокировал Мариуполь. Украинские воины давали врагу достойный отпор, уничтожены более 20 тысяч оккупантов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 18 апреля сказал, что враг пытался прорвать оборону украинского государства почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

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