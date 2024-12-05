В частности военный аналитик прокомментировал идею Сырского пойти наступлением на Курскую область РФ.

Идея и выполнение Курской операции были блестящими, такие действия являются образцом оперативного искусства, заявил военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопрос журналиста hromadske о том, как он оценивает работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Это (Курская операция - УНИАН) была попытка вернуть инициативу, которую каждый командир хочет получить вместо того, чтобы просто сидеть там, где его бьют, теряя людей. Эта операция должна была изменить динамику. И этого удалось достичь", - отметил эксперт.

По его словам, он с большим уважением относится как к бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, так и к Сырскому.

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"Не могу сказать ничего плохого о ком-то из них. Оба командовали украинской армией на разных этапах войны. В конце концов, это прерогатива президента - назначать командующим того, кого он хочет. И в Украине, и в США, и где угодно. Украинский президент должен быть уверен, что у него есть правильная команда военных руководителей на этом этапе войны. Поэтому я уважаю его выбор", - подчеркнул Ходжес.

Аналитик добавил, что Курской операцией Украина показала, что Россию можно победить, ведь наступление ВСУ создало дилемму для Кремля.

"Конечно, российское руководство не перебросило все ресурсы с Донбасса на Курщину. На это не стоило рассчитывать. Однако россиянам все же пришлось вытаскивать ресурсы из других мест. И они до сих пор не ликвидировали этот украинский плацдарм на своей территории. Поэтому я аплодирую этой операции", - подчеркнул бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе.

В то же время Ходжес отметил, что ситуация на востоке Украины действительно тяжелая, однако оккупанты не имеют возможности с легкостью захватить ту или иную территорию. По его словам, армия РФ продолжает наносить артиллерийские удары и атаковать, однако и несет большие потери - ежедневно тысячи убитых и раненых.

"И генерал Сырский хорошо это видит. Поэтому я думаю, что Курская операция была оправданным риском со стороны Генштаба Украины. На войне оппоненты всегда ищут способ перехватить инициативу, чтобы наступить врагу на пятки. Сидеть и дальше в окопах вокруг Покровска и подвергаться ударам от врага не имеет смысла. Это истощает украинскую армию и никак не меняет динамику войны. Я думаю, что люди должны перестать сидеть дома и критиковать командира, который воюет, а вместо этого присоединиться к армии или сделать все, чтобы обеспечить Вооруженные силы всем необходимым. Генерал Сырский не участвует в конкурсе на всенародную популярность. Он ведет войну. Он не обязан всем нравиться", - подытожил эксперт.

Курская операция - последние новости

Ранее военный эксперт Дмитрий Жмайло ответил, сможет ли Россия выбить украинских военных из Курской области до конца 2024 года. По его словам, ситуация на этом направлении тяжелая, а враг продолжает давить дальше.

В то же время высокопоставленный источник в ВСУ изданию "Укринформ" сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ наступать на Запорожье. В частности оккупантам из-за наступления ВСУ пришлось снимать с Запорожского направления одно из своих наиболее боеспособных подразделений.

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