Уточняется ситуация в Ольговском лесу, которая повлекла за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных.

Российские оккупанты продолжают наступать на фронте и имеют локальные успехи.

По данным украинского мониторингового проекта DeepState, который следит за актуальными изменениями на фронте, враг продвинулся в Дарьино (Курская область), Курахово (Донбасс), возле Нижнего Клина (Курская область), Кремяного (Курская область), Раздольного (Донбасс), Новодонецкого (Донбасс) и Дальнего (Донбасс).

Кроме того, аналитики отметили, что уточняют ситуацию в Ольговском лесу, которая повлекла за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных.

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Война в Украине - ситуация на фронте

Украинским войскам не хватает пехотинцев и артиллерии, чтобы сдерживать российскую армию, готовую нести ошеломляющие потери, пишет американская газета The New York Times.

По словам опрошенных солдат и командиров, после многих лет тяжелых боев им мешает нехватка боевой пехоты и, что не менее важно, нехватка опытных командиров взводов и рот, чтобы вести новобранцев в бой. Именно это привело к истощению украинских оборонительных линий, что позволило России добиться наибольших успехов с начала широкомасштабной войны, говорится в статье.

20 ноября российские оккупанты осуществили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от поселка Великая Новоселка. По предварительным данным, враг имел тактический успех, но более детальная обстановка будет понятна через пару дней.

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