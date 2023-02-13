На заседании также заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем говорили о поставках оружия и снарядов на фронт.

Как отметил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, также заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки.

"Защита Донетчины и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание к поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силу и устойчивость", – подчеркнул он.

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Также Зеленский сообщил, что сегодня представил новых руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел – Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства. Поблагодарил их, что они с первых минут войны – на войне вместе со своими коллегами", – отметил президент Украины.

Он сказал, что у новоназначенных должностных лиц уже есть значительные результаты в защите государства, и они "точно будут иметь еще большие достижения на новых должностях".

Война в Украине: актуальные новости

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. Над Бахмутом Донецкой области наши воины сбили Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Тем временем российские оккупационные войска отчаянно пытаются проломить украинскую оборону на Донбассе. Командование Вооруженных сил РФ даже бросает в бой корабельных матросов под видом морской пехоты.

Не прекращается и работа по предоставлению Украине нового вооружения. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что не поддерживает риторику о "красных линиях" для Украины в вопросе оказания военной помощи Киеву и не исключил передачу стране истребителей F-16.

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