Он заявил, что в вопросе предоставления военной помощи Киеву нужна комбинация нескольких видов вооружения.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что не поддерживает риторику о "красных линиях" для Украины в вопросе предоставления военной помощи Киеву и не исключил передачу стране истребителей F-16.

Как отметил дипломат в интервью DW, важно ориентироваться не реальные потребности Украины на фронте вместо того, чтобы придумывать какие-либо ограничения.

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо", - сказал он.

В этом контексте он упомянул о мнении некоторых военных экспертов, которые говорят, что ВСУ нужна "комбинация нескольких видов вооружения": танков, артиллерии и истребителей. Последние особо важны, ведь помогут защитить воздушное пространство Украины, заявил дипломат.

Также Хойсген признал, что на Западе присутствует определенная усталость от темы по поводу военной помощи Украине. Здесь нужно проявить "лидерство" и донести до общества, что в случае победы в этой войне лидера РФ Владимира Путина - следующими мишенями станут другие страны. В частности, Молдова.

"Спросите у стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Хойсген.

Поставка истребителей F-16 Украине

На данный момент Украина продолжает настаивать на передаче истребителей F-16 в рамках военной помощи со стороны партнеров. Недавно разговоры об этом перешли к более конкретным дискуссиями на фоне визита лидера страны Владимира Зеленского в Великобританию.

Во время своего выступления перед парламентом Британии 8 февраля Зеленский призвал партнеров решиться на передачу истребителей Украины, а также сделал символический подарок и подарил Великобритании шлем украинского пилота с соответствующей просьбой.

10 февраля стало известно, что Украина подала официальный запрос Нидерландам о поставке истребителей F-16. Сейчас он находится на стадии обсуждения правительства. На фоне этого Варшава также заявила о своем намерении передать истребители Украине.

Уже 11 февраля США отметили, что любая страна НАТО может самостоятельно передать Украине истребители.

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