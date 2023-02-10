Также была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО и подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором участники обсудили ситуацию с защитой украинских позиций в Донецкой и Луганской областях.

"Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание уделили защите украинских позиций на Донбассе в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где идут активные боевые действия", - говорится в сообщении Офиса главы государства.

Отмечается, что руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

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Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Кроме того, на заседании рассмотрели эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Последние новости с фронта войны России против Украины

Вчера украинские военные отбили атаки противника сразу вблизи 19-ти населенных пунктов. Чуть позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что по всей линии фронта ощущается эскалация боевых действий.

В то же время россияне продолжают терять своих солдат, в том числе в сегодняшней сводке Генштаба стало известно еще о более чем 700 "хороших русских". Для сокрытия своих потерь захватчики сжигают убитых в Запорожской области – это подтверждают местные жители.

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