Начались девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Советник главы ОП Алексей Арестович подчеркнул эффективное сопротивление российским оккупантам Харькова и Ахтырки, что дает Украине дополнительное время.

Об этом шла речь во время ежедневного брифинга в Киеве, 4 марта.

По его словам, в этих городах россиян несут большие потери и вынуждены перебрасывать дополнительные силы. Российские террористы, констатирует Арестович, изменили направление главного удара.

"Город Харьков и город Ахтырка подвергаются сокрушительным ударам противника, но оборону держат. О ситуации там знают на международном уровне. В Ахтырке была попытка разрушить авиацией ТЭС, но оборона держится. Противник там несет огромные потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые в противном случае могли бы быть использованы на более опасных направлениях. Например, на Киевщину или на другие (области - ред.). Героическая оборона Ахтырки и Харькова противника заставила остановиться и изменить направление развития главного удара, заставила перебросить туда дополнительные резервы", - сказал он.

Советник главы ОП пояснил, что оборона указанных городов предоставила Украине больше времени, чтобы поступила западная помощь и заработали в полноте международные санкции.

Начались девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Противник исчерпал основную часть оперативных резервов и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов РФ. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.