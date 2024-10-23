В 47-й бригаде назвали этот предоставленный США бронетанковый дуэт "ужасным оружием для захватчиков".

Американский танк M1 Abrams, похоже, воюет на территории России в Курской области, пишет Business Insider со ссылкой на недавно опубликованное видео 47-я механизированной бригады.

Издание акцентировало, что Abrams создавался во время Холодной войны для борьбы с Советами, и теперь, после нескольких десятилетий службы, судя по всему, добрался до российской земли.

На опубликованном видео танк Abrams участвует в боевых действиях с БМП M2 Bradley. В 47-й бригаде назвали этот предоставленный США бронетанковый дуэт "ужасным оружием для захватчиков".

Указывается, что несколько открытых источников разведки и украинские СМИ определили, что данный бой запечатлели в селе Новоивановка Курской области России.

"Хотя другие западные боевые бронированные машины уже были развернуты в Курске, видео, опубликованное 47-й бригадой, похоже, является первым известным случаем использования там танков Abrams", - говорится в публикации.

Руководитель группы геопространственной разведки и аналитик по России в Институте изучения войны Джордж Баррос также заявил, что "это определенно первый случай", когда танк Abrams был замечен в Курской области.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Как писал УНИАН, накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже 23 октября.

Военный эксперт Олег Жданов на днях заявлял, что в Курской области обстановка остается очень тяжелой, была угроза окружения украинских войск:

"Было несколько серьезных моментов, когда была угроза окружения наших войск, но вроде бы как мы решили эту проблему, и наши войска вышли из угрожающих им районов, из-под угрозы возможного окружения".

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