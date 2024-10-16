Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в рамках нового пакета военной помощии на 245 миллионов долларов.

Австралия в ближайшее время отправит Украине десятки танков Abrams M1A1, которые страна вывела из эксплуатации и заменяет новыми M1A2. Об этом заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, сообщает ABC News.

"Эти танки обеспечат украинским вооруженным силам большую огневую мощь и мобильность, а также дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским бронетанковым бригадам - Австралия неизменно поддерживает Украину", - заявил он.

Сообщается, что Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в рамках пакета военной помощии на 245 миллионов долларов. Австралийская армия использовала эти танки в период с 2007 по 2024 год в составе 2 бронетанковых полков.

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Отмечается, что для передачи устаревших танков Abrams от Австралии "третьей стране" потребовалось разрешение Соединенных Штатов в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).

При этом, поскольку срок службы этих танков подходит к концу, они будут нуждаться в ремонте перед отправкой в Европу. Они также могут быть быстро отправлены в Украину для использования как источник запасных частей.

Украинский консультант по вопросам обороны Джей Си Додсон, который помогал в проведении первоначальных переговоров о передаче австралийских "Абрамсов", заявил в комментарии изданию, что машины должны прибыть на фронт быстрее, чем обычно.

"Одна из уникальных особенностей австралийских танков заключается в том, что они находятся в достаточно хорошем рабочем состоянии. Тот факт, что у украинцев уже есть несколько M1A1, полученных от союзников, говорит о том, что существует хорошая логистическая цепочка, а также определенная подготовка", - сказал он.

Как отмечают аналитики Defense Express, передача 49 танков выведет Австралию на первое место в донорстве танков Abrams в Украину - до этого ВСУ получили только 31 танк Abrams в той же версии от США.

Кроме того, важно, что в австралийских машинах нет брони из обедненного урана, которая не предназначена для экспорта из США.

Помощь от Австралии Украине

Как писал УНИАН, еще в конце прошлого года Украина направила официальный запрос Австралии о передаче списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Однако вместо того, чтобы согласиться, Австралия приняла решение порезать вертолеты на запчасти, и теперь продает их корпорации Airbus.

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