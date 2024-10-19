Эксперт выразил надежду, что ВСУ удастся выровнять и стабилизировать ситуацию.

В Курской области России, где ВСУ продолжают операцию, обстановка остается очень тяжелой, была угроза окружения украинских войск, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вражеские войска очень сильно поджали нас с западного фланга… Рейдовые действия с обоих сторон не прекращаются, особенно в серой зоне… Было несколько серьезных моментов, когда была угроза окружения наших войск, но вроде бы как мы решили эту проблему, и наши войска вышли из угрожающих им районов, из-под угрозы возможного окружения. Но сам факт, что бои очень тяжелые. Активность войск с обоих сторон очень высокая", - отметил он.

Жданов выразил надежду, что ВСУ удастся выровнять и стабилизировать ситуацию, а также что Генштаб "локализирует и оптимизирует" подконтрольную Украине российскую территорию:

Видео дня

"Для того, чтобы создать плотную и сплошную линию обороны для дальнейшего удержания этой территории. Просто выйти оттуда было бы нецелесообразно и было бы большой неудачей для Сил обороны".

Курская операция ВСУ - актуальное

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия использует в Курской области тактику чеченской войны: своей авиацией "стирает" свои же населенные пункты

Ранее и Олег Жданов рассказывал, что авиация РФ продолжает равнять с землей все на своей же территории: "сносят деревни и города".

Вас также могут заинтересовать новости: