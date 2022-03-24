Почти половина опрошенных беларусов выступают за немедленный вывод войск РФ с территории страны.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Chatham House. Опрос был проведен 5-14 марта.
39% опрошенных заявили, что российские войска должны быть немедленно выведены с территории РБ.
Кроме того, белорусам задали вопрос об их отношении к обстрелам Украины с территории РБ. 67% заявили, что они категорически против.
Также по результатам опроса 60% беларусов ожидает ухудшения условий жизни в связи с военным вторжением России в Украину.
Результаты опроса представил Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.
"Chatham House опросил 896 респондентов с 5 по 14 марта 2022. Выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.
Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена до пользователей интернета. Хотя согласно различным источникам, 75-82 процента населения Беларуси использует интернет, интернет-пользователи более экономически и социально активны.