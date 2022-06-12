Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч погибших военных.
Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия пробует завезти на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников, тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации", - отметил он.
Президент подчеркнул, что российские генералы и в дальнейшем рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое "нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы, количестве военной техники".
"Это означает лишь одно - Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных военных. Ни в одной другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - добавил Зеленский.
Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 июня оценил количество убитых и раненых за время полномасштабной войны россиян в около 80 тысяч.
По оценкам другого советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, реальные потери российских военных в Украине составляют не менее 35-37 тысяч человек.
"Это только кадровых, мобилизованных и всех остальных. Потому что если считать, сколько погибло с "ЛДНР", то как бы не плюс еще 20 тысяч", - сказал он.
По информации Генштаба, по состоянию на утро 12 июня потери среди личного состава россиян - около 32 150 человек.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Арестович впервые озвучил ориентировочные потери ВСУ в полномасштабной войне с Россией
- "Там запах сумасшедший": оккупанты хранят свой "груз 200" под открытым небом (аудио)
- Россия несет значительные потери и разворачивает новый полевой госпиталь - Генштаб
- В Киеве начали идентификацию 220 тел защитников из "Азовстали" (видео)