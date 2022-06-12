Российские генералы и в дальнейшем рассматривают своих людей просто как пушечное мясо.

Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч погибших военных.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия пробует завезти на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников, тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации", - отметил он.

Президент подчеркнул, что российские генералы и в дальнейшем рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое "нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы, количестве военной техники".

"Это означает лишь одно - Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных военных. Ни в одной другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - добавил Зеленский.

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 июня оценил количество убитых и раненых за время полномасштабной войны россиян в около 80 тысяч.

По оценкам другого советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, реальные потери российских военных в Украине составляют не менее 35-37 тысяч человек.

"Это только кадровых, мобилизованных и всех остальных. Потому что если считать, сколько погибло с "ЛДНР", то как бы не плюс еще 20 тысяч", - сказал он.

По информации Генштаба, по состоянию на утро 12 июня потери среди личного состава россиян - около 32 150 человек.

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