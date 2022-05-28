По его словам, вражеские потери будут расти с поступлением в Украину западного оружия.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в случае передачи Западом Украине дальнобойных вооружений российские военные не смогут выполнить задачи, поставленные им руководством РФ.

"Им (российскому руководству) их военные говорят, что ни в коем случае! Надо лечь костьми, но не допустить поставок. Потому что, говорят российские военные, мы вообще тогда ничего не можем гарантировать, никаких задач, которые вы перед нами ставите. Шатко-валко ещё можем как-то, ценой укладывания ещё 20 тысяч человек. А так - прижмут и крышка", - отметил он.

Реальные потери российских военных в Украине, добавил Арестович, составляют не меньше 35-37 тысяч человек.

"Это только кадровых, мобилизованных и всех остальных. Потому что если считать, сколько погибло с "ЛДНР", то как бы не плюс ещё 20 тысяч", - сказал он.

По данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла уже 30 тысяч военных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки, 27 мая, украинские воины ликвидировали еще 250 российских оккупантов.

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