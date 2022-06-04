Количество потерь России значительно сократилось по сравнению с первыми неделями войны

В Офисе президента оценили ориентировочные потери российских военных за время полномасштабной войны против Украины.

Как глава Офиса президента Михаил Подоляк отметил в интервью изданию "Медуза", по его мнению, убитых и раненых - порядка 80 тысяч.

"На мой взгляд, сегодня совокупные потери ЧВК и российской армии вместе с санитарными потерями (раненые, убитые, покалеченные) — это порядка 80 тысяч", - сказал он.

При этом советник главы ОПУ отметил, что количество потерь России значительно сократилось по сравнению с первыми неделями войны.

"Первые полтора месяца у них могло погибать до тысячи человек [в день]. Сейчас идут позиционные потери примерно сопоставимые с нашими, то есть они в день теряют по 100-200 человек погибшими. Раненые и санитарные потери у них по 600-700 человек", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что российская армия в любом случае гораздо объемнее, чем украинская, при этом качество ниже. Тем не менее, российское командование довольно.

"У нас люди осознанно идут на войну, защищая свою семью, а там это люди, даже не знаю, как их назвать… Мне кажется, что многие из них — мы же смотрим, как они разговаривают, есть же видео — многие из них даже плохо говорят на русском языке… Конечно, они [российское командование] сейчас очень довольны. Когда ты теряешь тысячу человек в день, и когда ты теряешь сто человек в день, это немножко разные вещи. Они считают, что они уже воюют успешно. Мы же считаем, что потери в сто человек в день — плохая тактика для нас. Мы хотим максимально минимизировать свои потери", - прокомментировал Подоляк.

Как писал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 июня ликвидировано 30950 российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня сообщил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: