ВСУ не нарушили Минские соглашения, взяв под контроль Новоалександровку в "серой зоне" – штаб АТО (видео)

Подразделения сил АТО в рамках Минских договоренностей на некоторых участках фронта могут улучшать тактическое положение и укреплять позиции.

Военные Вооруженных сил Украины, взяв под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области, который находится в «серой зоне», не нарушили Минские договоренности.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай.

Он подтвердил взятие под контроль силами АТО населенного пункта Новоалександровка в Луганской области. «Это произошло несколько дней назад, к сожалению, деталей операции и всего, что происходило, я не могу говорить на широкий круг», - сказал Лабай.

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«Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонительные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении Минских договоренностей речи быть не может», - заявил представитель штаба АТО.

«Мы продолжаем придерживаться мирного плана президента Украины, одновременно находимся в готовности к любому развитию событий, отвечать адекватно на действия агрессора», - подчеркнул он.

По его словам, населенный пункт Новоалександровка согласно Минским соглашениям и так принадлежал к подконтрольной Украине территории.

Как сообщал УНИАН, ранее о взятии Вооруженными силами Украины села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области сообщило «Военное телевидение Украины».