"Крепко вцепились в этот кусок земли": ВСУ взяли под контроль село на Луганщине (видео)

Украинские военные продвинулись вдоль линии разграничения на Луганщине на несколько километров и взяли под свой контроль Новоалександровку.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, расположенное в «серой зоне» на линии разграничения.

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Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения», размещенном на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Новоалександровка - село в Луганской области, которое в ходе российско-украинского противостояния оказалось между подконтрольными Украине территориями и оккупированными землями. С 2015 года опорные пункты в окрестностях села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позиции российских наемников с другой.

«Но с недавних пор наши воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров, и взяв Новоалександровку под свой контроль», - сообщается в сюжете.

«В это село мы зашли несколько дней тому назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это наш кусок нашей земли. Так и будем продвигаться дальше, но, не останавливаясь», - подчеркнул военный.

Также отмечается, что сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают помощь. Село не газифицировано, с лета 2014 года - обесточено.