Сутки в АТО: боевики один раз обстреляли украинских военных

На других участках обороны, кроме Донецкого, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение минувших суток, 27 января, боевики осуществили один обстрел украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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"Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации по отношению к украинским воинам огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов возле населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно имя погибшего 27 января от пули снайпера оккупантов украинского военнослужащего. Им оказался боец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Мирослав Сливка с позывным "Монах".