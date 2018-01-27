В зоне АТО от пули снайпера погиб украинский военный (видео)
18:39, 27 января 2018Война
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Бойца застрелил снайпер боевиков возле Верхнеторецкого.
Трагедия произошла вблизи Верхньоторецького \ фото УНИАН
С начала суток 27 января боевики российско-оккупационных бандформирований один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный.
Читайте такжеБоевики обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, ранен военныйОб этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Согласно информации, трагедия произошла вблизи Верхнеторецкого.
"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.
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