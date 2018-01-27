Стало известно имя погибшего сегодня в зоне АТО украинского военного

Сегодня в районе Верхнеторецкого от огня снайпера по позициям украинских военных один из бойцов получил ранение, несовместимое с жизнью.

Стало известно имя погибшего сегодня от пули снайпера оккупантов украинского военнослужащего.

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Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько, погиб боец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Мирослав Сливка с позывным "Монах". Сообщается, что боец является уроженцем Хмельницкой области.

«Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецким от пули снайпера. Дома осталась мама...

Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе!», – написал Приходько.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 27 января, на Донецком направлении в районе Верхнеторецкого, от огня снайпера по позициям украинских военных один из бойцов получил ранение, несовместимое с жизнью.