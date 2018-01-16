"Они выстояли, не выстоял бетон": в Генштабе напомнили о подвиге киборгов Донецкого аэропорта (видео)
Героическая оборона Донецкого аэропорта, которая стала символом несокрушимости и мужества украинских военных, продолжалась 242 дня.
Генштаб ВСУ напомнил о подвиге киборгов Донецкого аэропорта перед Днем памяти защитников. Видео опубликовано на YouTube ведомства.
Как известно, Украина 20 января отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта - военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров, которые совместными усилиями 242 дня удерживали оборону на территории этого объекта инфраструктуры на северо-западе Донецка.
Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики, благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск, нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом.
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Позже было начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций.
За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников Донецкого аэропорта прозвали «киборгами», а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.