Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины – Сеитаблаев
Отметим, "Киборги" появились на экранах 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года.
Фильм "Киборги" о защитниках донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.
Об этом сказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канала".
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", – отметил он.
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Также Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
Отметим, "Киборги" появились на экранах 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривен.