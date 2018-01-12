Сутки на Донбассе: во время выполнения боевых задач погиб украинский военный

За прошедшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое – получили боевые травмы. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 11 января 2018 года.

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На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных типов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганського. В последнем случае наши воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие возле Новозванівки.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовья. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы на окраине Широкиного, Гнутового и Лебединского. Кроме того, из гранатометов разных видов были обстреляны защитники Песков.

Следует отметить, что на протяжении минувших суток агрессор продолжает осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы на различных участках линии соприкосновения в семи случаях.

Как сообщал УНИАН, 11 января на Донбассе военные сбили российский беспилотник.