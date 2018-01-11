Боевики осенью решили провести "выборы главы ДНР"
Нынешний главарь боевиков Александр Захарченко заявил, что примет в них участие.
Боевики "ДНР", оккупировавшие часть Донецкой области, намерены провести осенью 2018 года "выборы главы республики". Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.
Кроме того, нынешний главарь боевиков Александр Захарченко заявил, что примет в них участие.
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Ранее сообщалось, что 24 ноября вследствие переворота главой «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» относительно выполнения Минских договоренностей.