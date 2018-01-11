На Донбассе военные сбили российский беспилотник
В течение этой ночи, на Донецком и Приморском направлениях были зафиксированы разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА.
В течение Новогодне-Рождественского перемирия украинские военные уже сбили второй вражеский беспилотник.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, 10 января был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа «Орлан-10».
"Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка – Артемове – Курдюмовка – Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение этой ночи, на Донецком и Приморском направлениях украинскими подразделениями радиотехнических войск были зафиксированы разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА.
Данные факты являются очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками Новогодне-Рождественского перемирия и Минских договоренностей.
Как известно, 28 декабря 2017 года силы АТО также сбили российский беспилотник типа «Орлан-10».