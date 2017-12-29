В зоне АТО украинские военные сбили крупный российский беспилотник

В четверг, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные сбили беспилотник российского производства типа «Орлан-10», сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Украине испытали оснащенный мощным ракетным вооружением боевой беспилотник "Горлица" (фоторепортаж, видео)

Беспилотник сбили около 22.00 возле Курдюмовки вблизи Торецка Донецкой области. Сейчас военные ищут остатки аппарата.

«Орлан-10» - многоцелевой беспилотный летательный аппарат производства ООО «Специальный технологический центр» Санкт-Петербург, Россия. Максимальная взлетная масса БПЛА по разным данным составляет от 14 до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км Стоимость такого аппарата составляет около 6 млн рублей.

Украинские военные уже неоднократно сбивали такие беспилотники, что является еще одним доказательством российской агрессии. В частности, в июле 2014 года «Орлан-10» сбили вблизи города Амвросиевка Донецкой области (ныне оккупированный боевиками).

Стоит отметить, что разведка с помощью беспилотных летальных аппаратов запрещена согласно с Минскими договоренностями.