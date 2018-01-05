Миссия ОБСЕ констатировала уменьшение числа нарушений режима тишины на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 70 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете за период с 19:30 3 января до 19:30 4 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе меньше взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 130 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, в течение суток 4 января во время пребывания на железнодорожной станции в подконтрольной боевикам "ДНР" Ясиноватой (в 16 км северо-восточнее Донецка) в течение почти трех часов наблюдатели слышали 24 взрывов, произведенных из неустановленного типа вооружения, и около 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, соответственно. Также, в тот же день, находясь на юго-западной окраине Ясиноватой, СММ слышала 6 неопределенных взрывов и 5 очередей огня из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 2-5 км со стороны юга и северо-запада.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия не фиксировала нарушений режима прекращения огня. В предыдущий отчетный период СММ задокументировала около 30 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.