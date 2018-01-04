Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе существенное увеличение числа взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 130 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеПьяный боевик в оккупированной Макеевке повредил автомобиль миссии ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 2 января до 19:30 3 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая больше взрывов (около 130), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (35 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, говорится, что вечером и ночью со 2 на 3 января камера СММ у Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) последовательно зафиксировала 16 снарядов в полете с востока на запад, шесть неопределенных взрывов и три снаряда в полете с запада на восток, за которыми последовало еще 5 взрывов из неустановленного вооружения, два взрыва в воздухе и 74 снаряда в полете на расстоянии 1-3 км со стороны юга.

Также отмечается, что в течение дня 3 января наблюдатели, находясь в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), в течение почти получаса слышали 19 взрывов из неустановленного оружия и около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3-5 км со стороны запада на северо-запад.

Вечером 2 января наблюдатели, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), слышали около 50 взрывов из неустановленного оружия и около 260 очередей огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 2-6 км со стороны юго-востока. В тот же день в той же местности наблюдатели слышали около 30 взрывов из неустановленного оружия и около 120 очередей огня из крупнокалиберного пулемета.

Также сказано, что в Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режим прекращения огня, но меньше взрывов (один против пяти), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.