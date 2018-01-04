Готовился к свадьбе: появились подробности о погибшем на Донбассе украинском разведчике

15:34, 04 января 2018
Война
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В апреле 2014 года разведчик Чегурко пошел служить по контракту в Одесскую 28-ю бригаду.

Гибель Чегурка - небойова потеря / фото УНИАН

Гибель украинского разведчика в зоне АТО — небоевая потеря. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Это — небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы — военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло второго января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы", — рассказал Мотузяник "Громадському радіо".

"Нам сообщили, что погиб наш земляк в зоне АТО. Мы не знаем причины гибели", — сказал председатель Кодымского районного совета Одесской области Геннадий Гладенький.

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Он также рассказал о семье погибшего. По его словам, отец Чегурко — чернобылец, мать болеет сахарным диабетом, у нее высокое давление.

"Он сделал предложение девушке из Донецкой области, готовился к свадьбе", — добавил председатель Кодымской районной рады.

Гладенький рассказал, что накануне общался с отцом погибшего, тот рассказал, что сын на днях вернулся с задания с неподконтрольной территории.

Сообщается, что Александра Чегурко будут хоронить завтра, 5 января.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погиб украинский разведчик Александр Чегурко.

12 октября он был награжден президентом орденом "За мужество" ІІІ степени.

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Теги: #погиб разведчик#смерть Чегурко