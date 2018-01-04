В зоне АТО погиб украинский разведчик

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский разведчик Александр Чегурко. Об этом говорится в сообщении Кодымской районной государственной администрации Одесской области.

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"Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурка, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодымского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военного пока неизвестны. По данным местных СМИ, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает РБК-Украина.

Как сообщал УНИАН, 2 января в зоне АТО при подрыве на взрывном устройстве погиб украинский военный.