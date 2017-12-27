Госсекретарь США призвал Лаврова вернуть российских офицеров в СЦКК на Донбассе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова снизить уровень насилия на Донбассе и вернуть представителей РФ в Совместный центра по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науэрт.

В частности, говорится, что телефонный разговор Тиллерсона и Лаврова состоялась во вторник, 26 декабря.

"Подчеркивая обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины, секретарь обратился с просьбой, чтобы Россия вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и уменьшила уровень насилия", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «Утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».