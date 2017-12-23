Обострение в АТО: 22 вражеских обстрела, один военный погиб, еще двое ранены

Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию. В целом, в течение прошлых суток, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

"На Луганском направлении, во второй половине суток, враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

Ранее сообщалось, что штаб АТО предупредил о возможных провокациях на Донбассе во время "праздничного" перемирие.