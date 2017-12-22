Штаб АТО предупредил о возможных провокациях на Донбассе во время "праздничного" перемирия

На Донбассе возможны провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков во время новогоднего и рождественского перемирия, заявили в пресс-центре штаба украинской военной операции на Донбассе.

Читайте такжеСилы АТО понесли потери возле Новоселовки и ЛуганскогоСогласно сообщению, по данным разведки штаба АТО, боевики накопили запасы боеприпасов артиллерийских систем, а также других видов тяжелого и стрелкового вооружения.

«Эти закладки боеприпасов различной величины скрыты неподалеку от линии боевого столкновения на самых потенциально горячих направлениях. Цель создания данных арсеналов – открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины с целью дискредитации и вероятных обстрелов временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов», – отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила очередной режим тишины с полуночи 23 декабря 2017 года.