Любовь к России и унылая иллюминация: журналисты показали предновогодний Донецк (фоторепортаж)

В неподконтрольном Донецке на центральной площади Ленина начали украшать главную новогоднюю елку "ДНР". По состоянию на 17 декабря на ранее установленном каркасе из искусственных ветвей распределили гирлянды, а также светящиеся снежинки.

Установленные в сквере у площади Ленина светящиеся композиции днем смотрятся уныло, передают "Донецкие новости".

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Также новогодние украшения продолжают появляться в витринах магазинов. Несмотря на то, что торговая сеть "Амстор" в Донецке вымирает, у основных гипермаркетов появились их традиционные искусственные ели. Правда, как сообщают дончане, впервые за многие годы не установили елку у "Амстора" на Щетинина. "Это знак, значит, "Амстор" точно умер", – прокомментировал местный житель Виктор.

В разных районах города открываются новые точки по продаже елок. Работы по установке центральной новогодней елки планируется завершить ко Дню святого Николая – 19 декабря, а открытие намечено на 22 декабря.

Ранее журналист Денис Казанский писал, что СМИ террористов сообщили о том, что в оккупированном Донецке начали собирать собственные автобусы. Однако на самом деле их производят в России и перегоняют в "ДНР".